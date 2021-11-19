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«Это просто браконьерство»: Миронов высказался о признании Рашкина про лося

News.ru
20 минут назад

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов дал лаконичную оценку публичной признанию депутата КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося. Депутат считает, что перед законом все должны быть равны, сообщает Пятый канал.

«Это просто браконьерство»: Миронов о признании Рашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рашкин накануне записал видеообращение, в котором не только признался, что убил животное, но и попытался оправдать свой поступок плохой видимостью в лесу. А нежелание пройти медосвидетельствование первый секретарь московского горкома КПРФ объяснил боязнью неких провокаций.

Однако, коллеги по Госдуме не собираются оправдывать коммуниста даже после его публичного признания.

То, в чём обвиняют Рашкина — это просто браконьерство, перед законом все должны быть равны, с этой точки зрения мы не видим причин не поддержать представление Генеральной прокуратуры, — высказался о ситуации Сергей Миронов.

Вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности думский комитет должен рассмотреть до 23 ноября и, возможно, к 25 ноября вопрос будет внесён в повестку дня.

Рашкин заявил о готовности купить лосиху

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский попрощался с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося. По его словам, Госдума будет долго помнить «дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране».

Политика,Браконьерство,Убийство ,Валерий Рашкин,Владимир Жириновский,Сергей Миронов,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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