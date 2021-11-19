«Это просто браконьерство»: Миронов о признании Рашкина

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов дал лаконичную оценку публичной признанию депутата КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося. Депутат считает, что перед законом все должны быть равны, сообщает Пятый канал.

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Рашкин накануне записал видеообращение, в котором не только признался, что убил животное, но и попытался оправдать свой поступок плохой видимостью в лесу. А нежелание пройти медосвидетельствование первый секретарь московского горкома КПРФ объяснил боязнью неких провокаций.

Однако, коллеги по Госдуме не собираются оправдывать коммуниста даже после его публичного признания.

То, в чём обвиняют Рашкина — это просто браконьерство, перед законом все должны быть равны, с этой точки зрения мы не видим причин не поддержать представление Генеральной прокуратуры, — высказался о ситуации Сергей Миронов.

Вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности думский комитет должен рассмотреть до 23 ноября и, возможно, к 25 ноября вопрос будет внесён в повестку дня.