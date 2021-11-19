Владимир Путин предложил повысить МРОТ

Президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%. Таким образом, МРОТ возрастет до 13 890, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей. Об этом пишут РИА Новости .

По словам президента, в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Путин отмечает, что этого недостаточно, так как эти параметры отстают от уровня инфляции, которая за последние месяцы значительно ускорилась. Как рассказал российский лидер, он поручил своей администрации подготовить поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума и собирается внести их в Госдуму в ближайшее время. Путин также обратился к депутатам с просьбой поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.