В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Владимир Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум

Елена Прошина
13 минут назад

Президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%. Таким образом, МРОТ возрастет до 13 890, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Владимир Путин предложил повысить МРОТ
Фото: ТАССТАСС

По словам президента, в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Путин отмечает, что этого недостаточно, так как эти параметры отстают от уровня инфляции, которая за последние месяцы значительно ускорилась. Как рассказал российский лидер, он поручил своей администрации подготовить поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума и собирается внести их в Госдуму в ближайшее время. Путин также обратился к депутатам с просьбой поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.

Глава государства отметил, что размер прожиточного минимума определяет сумму многих социальных пособий, включая социальные доплаты, выплаты семья с детьми, доплаты к пенсиям. Как подчеркнул Путин, именно поэтому важны «не абсолютные цифры, а то, с чем это связано». Государственные выплаты, размер которых меняется вслед за размером прожиточного минимума, получают миллионы граждан, подчеркнул президент.

Политика,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители