В Госдуме рассказали о незрелости ЕС для диалога с Россией

Европа в настоящий момент находится под влиянием США и не готова вести с Россией диалог. Однако Москва сделает шаг навстречу, когда Европейский союз «созреет». Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишут РИА Новости.
Журавлев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о сужении сотрудничества с государствами Евросоюза. Он напомнил, что европейские политики обвиняют Россию в умышленной переброске мигрантов для обострения ситуации на границе Польши и Белоруссии. По словам Журавлева, Евросоюз не готов сотрудничать с Россией, но Москва может подождать, ведь ей «спешить некуда». Политик отметил, что Россия не будет стремиться понравиться европейским коллегам.
«Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно», — заявил Журавлев.
Он добавил, что Россия шагнет навстречу, когда Запад «созреет для диалога». По его словам, чем позже власти Европы осознают необходимость хороших отношений с Россией, тем хуже для самой Европы.
Ранее Путин заявил, что европейские страны несерьезно воспринимают предостережения Москвы о красных линиях. Поэтому Россия должна обеспечить серьезные и долгосрочные гарантии безопасности своих границ.