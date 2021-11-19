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В Госдуме рассказали о незрелости Европы для диалога с Россией

Елена Прошина
10 минут назад

Европа в настоящий момент находится под влиянием США и не готова вести с Россией диалог. Однако Москва сделает шаг навстречу, когда Европейский союз «созреет». Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишут РИА Новости.

В Госдуме рассказали о незрелости ЕС для диалога с Россией
Фото: EPAEPA

Журавлев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о сужении сотрудничества с государствами Евросоюза. Он напомнил, что европейские политики обвиняют Россию в умышленной переброске мигрантов для обострения ситуации на границе Польши и Белоруссии. По словам Журавлева, Евросоюз не готов сотрудничать с Россией, но Москва может подождать, ведь ей «спешить некуда». Политик отметил, что Россия не будет стремиться понравиться европейским коллегам.

«Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно», — заявил Журавлев.

Он добавил, что Россия шагнет навстречу, когда Запад «созреет для диалога». По его словам, чем позже власти Европы осознают необходимость хороших отношений с Россией, тем хуже для самой Европы.

Ранее Путин заявил, что европейские страны несерьезно воспринимают предостережения Москвы о красных линиях. Поэтому Россия должна обеспечить серьезные и долгосрочные гарантии безопасности своих границ.

Политика,Алексей Журавлев,Владимир Путин,Госдума,ЕС,РИА Новости,
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