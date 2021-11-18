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В Кремле предупредили о планах Киева решить проблему Донбасса силой

Вероника Полынина
52 минуты назад

Поставки американского вооружения на Украину вдохновляют Киев на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле предупредили о планах Киева решить проблему Донбасса силой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина накачивается натовскими вооружениями. Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, также «налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО» в сторону российских границ.

Он отметил, что для России все это является «красными линиями». Для противодействия этим процессам Россия принимает «достаточно решительные меры», которые фиксируют ее оппоненты.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

14 ноября посольство США в Киеве сообщило о поставке 80 тонн боеприпасов из США на Украину. В дипведомстве отметили, что это четвертая поставка в рамках военной помощи Вашингтона на сумму в 60 млн долларов, «которую президент Байден выделил Украине».

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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