Путин обратился с призывом к властям Белоруссии

Президент России Владимир Путин призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

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По словам Путина, Россия отдает себе отчет в том, что ситуация в Белоруссии успокоилась внешне, но проблемы внутри остались.

Российский лидер отметил, что РФ призывает белорусские власти к диалогу с оппозицией, но не собирается отказываться от дальнейшего укрепления связей с Минском.

«Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Со своей стороны, Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства», - заявил Владимир Путин.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александру Лукашенко удалось сохранить за собой пост главы государства. После окончания голосования в городах Белоруссии начались беспорядки.

Протестующие считали, что победительницей на выборах стала представительница оппозиции Светлана Тихановская. После объявления результатов голосования Тихановская покинула страну, объявив себя национальным лидером Белоруссии. Тихановская совершила несколько поездок по странам Европы.