В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Путин обратился с призывом к властям Белоруссии

Вероника Полынина
21 минуту назад

Президент России Владимир Путин призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Путин обратился с призывом к властям Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

По словам Путина, Россия отдает себе отчет в том, что ситуация в Белоруссии успокоилась внешне, но проблемы внутри остались.

Российский лидер отметил, что РФ призывает белорусские власти к диалогу с оппозицией, но не собирается отказываться от дальнейшего укрепления связей с Минском.

«Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Со своей стороны, Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства», - заявил Владимир Путин.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александру Лукашенко удалось сохранить за собой пост главы государства. После окончания голосования в городах Белоруссии начались беспорядки.

Путин высказался о миграционном кризисе на границе

Протестующие считали, что победительницей на выборах стала представительница оппозиции Светлана Тихановская. После объявления результатов голосования Тихановская покинула страну, объявив себя национальным лидером Белоруссии. Тихановская совершила несколько поездок по странам Европы.

В Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государств, а сейм Литвы признал ее законным президентом Белоруссии.

Политика,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители