Уволенной замминистра спорта Машковой нашли замену

Человек, который будет выполнять функции уволенной замминистра спорта Ксении Машковой, уже найден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства спорта РФ Олега Матыцина.

"У нас работает замена, заместитель министра, который курирует вопросы, связанные с взаимодействием с Государственной думой , Советом Федерации , ведомствами, связанными с законодательным блоком", – сказал министр.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ подписал распоряжение об освобождении Машковой от должности в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей. Речь идет об отсутствии более четырех часов подряд на служебном месте без уважительных причин.