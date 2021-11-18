Путин напомнил напомнил Польше о заявлениях в адрес Украины в 2014 году

Президент России Владимир Путин напомнил Польше о заявлениях в адрес Украины в 2014 году и сравнил эти слова с нынешним миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Как сообщает РИА Новости, во время выступления на заседании расширенной коллегии миг он напомнил, что пограничники поливали водой и слезоточивым газом беженцев с детьми.
«Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают"», — заявил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что западные страны используют кризис на белорусско-польской границе как новый повод для давления на Минск, забывая свои обязанности в гуманитарной сфере.
Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
В результате Белоруссия решила перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области. Там беженцам предоставили горячую еду и место для ночлега. По последней информации, 432 жителя Ирака подали заявки на возвращение домой.