Путин напомнил напомнил Польше о заявлениях в адрес Украины в 2014 году

Президент России Владимир Путин напомнил Польше о заявлениях в адрес Украины в 2014 году и сравнил эти слова с нынешним миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Как сообщает РИА Новости, во время выступления на заседании расширенной коллегии миг он напомнил, что пограничники поливали водой и слезоточивым газом беженцев с детьми.

Фото: пресс-служба Кремля пресс-служба Кремля

«Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают"», — заявил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что западные страны используют кризис на белорусско-польской границе как новый повод для давления на Минск, забывая свои обязанности в гуманитарной сфере.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.