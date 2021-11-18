Путин запланировал редкий визит

Владимир Путин готовится к редкому в условиях пандемии визиту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Царьград».

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Глава государства в декабре может отправиться с официальным визитом в Индию. Отмечается, что подобные поездки стали большой редкостью в условиях эпидемии коронавируса.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Официальный анонс мы сделаем своевременно и сообщим вам точные даты», - заявил Песков.

О возможной поездке президента России в Нью-Дели ранее также говорил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. По его словам, в декабре должна пройти встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Предполагается, что стороны подпишут ряд соглашений, в том числе в военной сфере.