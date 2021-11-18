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Путин запланировал редкий визит

Елена Прошина
32 минуты назад

Владимир Путин готовится к редкому в условиях пандемии визиту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Царьград».

Путин запланировал редкий визит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства в декабре может отправиться с официальным визитом в Индию. Отмечается, что подобные поездки стали большой редкостью в условиях эпидемии коронавируса.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Официальный анонс мы сделаем своевременно и сообщим вам точные даты», - заявил Песков.

О возможной поездке президента России в Нью-Дели ранее также говорил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. По его словам, в декабре должна пройти встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Предполагается, что стороны подпишут ряд соглашений, в том числе в военной сфере.

Подчеркивается, что из-за продолжающейся пандемии Владимир Путин старается как можно меньше совершать зарубежных поездок. Как правило, он поддерживает контакт с мировыми лидерами в основном по телефону или в режиме видеоконференции. Так, например, было во время международной конференции по климату, которая прошла осенью в Глазго. Глава государства не поехал на встречу, но направил туда свое видеообращение.

Политика,Нарендра Моди,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Царьград ТВ,
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