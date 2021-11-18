В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Жириновскому припомнили VIP-охоту из люкс-вагона поезда

Lenta.ru
1 час назад

В сети вспомнили видеозапись, распространившуюся в 2008 году, на которой запечатлено, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский охотится на птиц из окна поезда. Соответствующий ролик опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Жириновскому припомнили VIP-охоту из люкс-вагона поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных в сети кадрах видно, как Жириновский берет в руки ружье, высовывается в открытое окно движущегося состава и производит несколько выстрелов, а затем извлекает гильзы и выбрасывает их на рельсы.

«Вот так хорошо охотиться. VIP-охота. Сидишь в люкс-вагоне и ждешь цель. (...) Ну где вы, птички? Где эти божьи твари? (...) Может быть, курицу подбить? Собаку?» — комментирует происходящее политик.

Как тогда отмечал телеканал НТВ, данный видеоролик скорее всего был снят в окрестностях Волгограда во время предвыборной агитационной поездки лидера ЛДПР. В партии признали подлинность записи, однако акцентировали внимание на том, что она, по их данным, была сделана еще в начале 2000-х.

Смирнов также обратил внимание, что ранее в четверг, 18 ноября, Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» осудил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося.

«Я в жизни ворону не убил. Ворону! Я стрелял из ружья, не попал. Но ворона птица, которая вреда много приносит. А здесь лось. Зачем убивать лося?» — высказался он.

Депутат Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в конце октября в его машине. Он записал видеообращение, в котором описал обстоятельства ночи 29 октября. Тогда Рашкин приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после выборов. Он отметил, что его дезинформировали, сказав, что разрешение на отстрел копытных есть — именно поэтому Рашкин отправился на охоту. Этим, уверен парламентарий, воспользовались неизвестные ему люди, участвовавшие в «провокации против него».

Политика,Валерий Рашкин,Дмитрий Смирнов,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,МВД,НТВ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители