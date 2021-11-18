Жириновскому припомнили VIP-охоту из люкс-вагона поезда

В сети вспомнили видеозапись, распространившуюся в 2008 году, на которой запечатлено, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский охотится на птиц из окна поезда. Соответствующий ролик опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенных в сети кадрах видно, как Жириновский берет в руки ружье, высовывается в открытое окно движущегося состава и производит несколько выстрелов, а затем извлекает гильзы и выбрасывает их на рельсы.

«Вот так хорошо охотиться. VIP-охота. Сидишь в люкс-вагоне и ждешь цель. (...) Ну где вы, птички? Где эти божьи твари? (...) Может быть, курицу подбить? Собаку?» — комментирует происходящее политик.

Как тогда отмечал телеканал НТВ, данный видеоролик скорее всего был снят в окрестностях Волгограда во время предвыборной агитационной поездки лидера ЛДПР. В партии признали подлинность записи, однако акцентировали внимание на том, что она, по их данным, была сделана еще в начале 2000-х.

Смирнов также обратил внимание, что ранее в четверг, 18 ноября, Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» осудил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося.

«Я в жизни ворону не убил. Ворону! Я стрелял из ружья, не попал. Но ворона птица, которая вреда много приносит. А здесь лось. Зачем убивать лося?» — высказался он.