В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Депутат Госдумы нашел замену QR-кодам

Ura.Ru
1 час назад

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил заменить обязанность предъявлять QR-кодов при перелетах на скидку для вакцинированных. Об этом сообщает пресс-служба фракции справедливоросов.

Депутат Госдумы нашел замену QR-кодам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перевозчики подсчитывают будущие потери и ожидаемо собираются переложить их на пассажиров. Очевидно, что помимо нарушения прав граждан идея с QR-кодами приведет к росту цен», — цитирует слова Миронова пресс-служба.

По словам Миронова, скидка при авиаперелетах будет эффективнее QR-кодов, она позволит избежать лишних трат гражданам и государству. Для государства разумнее и полезнее создать систему для поощрения людей за вакцинацию, чем компенсировать потеря авиакомпаниям, считает лидер СР. Ранее сообщалось, что в результате ограничений, введенных из-за четвертой волны COVID-19, авиакомпании потеряют от 40 до 50% пассажиропотока, убытки они компенсируют за счет повышения цены на билеты.

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители