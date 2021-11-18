Сатановский: «Турки считают россиян лохами и терпилами»

«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети — ученики девятых классов, насколько я помню — учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», — заявил Сатановский.