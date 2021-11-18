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Сатановский: «Турки считают россиян лохами и терпилами»

Елена Прошина
23 минуты назад

Политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что турки считают россиян «терпилами и лохами». Таким образом он прокомментировал в разговоре с газетой «Взгляд» фотографию президента Турции с «картой тюркского мира», в который частично вошла Россия.

Сатановский: «Турки считают россиян лохами и терпилами»
Фото: EPAEPA

«Эрдоган может себе позволить быть наглым. Он об этом знает. Вообще эта карта уже не первый год присутствует в турецких школьных учебниках. Дети — ученики девятых классов, насколько я помню — учат, что тюркский мир заканчивается на берегах Северного Ледовитого океана. Это не секрет», — заявил Сатановский.

При этом в турецких словарях для россиян есть официальный термин «московские гяуры» — или неверные.

«С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи... Потому что все те, кто проводят эти проекты по взаимодействию с Турцией, заработают здесь и сейчас. Такова текущая реальность. И Эрдоган это понимает», — заключил эксперт.

Напомним, что накануне лидер турецких националистов Девлет Бахчели подарил главе государства «карту тюркского мира». По версии националистов, в него входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть Китая, Монголии и Ирана. Позднее в сети появились кадры, на которых запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие эту карту вместе

Политика,Евгений Сатановский,Деловая газета "Взгляд",
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