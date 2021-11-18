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Пушков призвал считать геноцидом гибель граждан СССР во Второй мировой

Российская Газета
1 час назад

Россия как государство-правопреемник СССР имеет полное право добиваться международного признания геноцида советского народа во Второй мировой войне, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Как не допустить того, чтобы умалялся народный подвиг при защите Отечества, обсудили в четверг на круглом столе в верхней палате парламента.

Пушков призвал считать геноцидом гибель граждан СССР во Второй мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас под геноцидом принято понимать уничтожение общности людей по этническому принципу, но правильнее было бы учитывать и другие критерии, уверен сенатор. В частности, когда речь идет о Второй мировой войне, это принадлежность к советскому гражданству.

В годы войны было уничтожено до 18 миллионов человек из числа мирного населения СССР. То, что признаются многомиллионные жертвы советского народа, но не его геноцид, - недоработка еще советского периода, когда главенствовал подход, по которому люди считались "материалом, из которого великие люди строят историю", считает Пушков.

"Все граждане Советского Союза либо воевали на фронтах войны, либо были жертвами атак и уничтожения со стороны гитлеровской Германии. Причем имело значение гражданство СССР, не имела значения принадлежность к той или иной этнической группе… Все этносы рассматривались как низшая раса и как объект геноцида и колонизации", - пояснил законодатель.

По его оценке, у умаления подвига нашего народа в борьбе с гитлеровской Германией есть несколько ракурсов. Это искажение роли СССР в предвоенный период и в начале Второй мировой войны, искажение того, какой вклад внесли союзники в Победу, а также преувеличение значения отдельных сражений с участием союзников.

Пушков убежден, что тему геноцида советского народа необходимо поднимать, поскольку в наши дни "информация во многом заменила политику".

"В условиях борьбы за новый мировой порядок появились концепции о том, в частности, что СССР был якобы одним из виновников развязывания Второй мировой войны", - констатировал он.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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