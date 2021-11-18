В Кремле объяснили срочную эвакуацию россиян из Афганистана

Россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента Владимира Путина из-за сложившейся в стране обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно», — заявил представитель Кремля.

Ранее в четверг, 18 ноября, по поручению Путина три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран, посадка на борт началась. При этом самолеты также привезли в Кабул гуманитарный груз.