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В Кремле объяснили срочную эвакуацию россиян из Афганистана

Елена Прошина
1 час назад

Россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента Владимира Путина из-за сложившейся в стране обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно», — заявил представитель Кремля.

Ранее в четверг, 18 ноября, по поручению Путина три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран, посадка на борт началась. При этом самолеты также привезли в Кабул гуманитарный груз.

РФ направила самолеты в Афганистан по поручению Путина

Напомним, что движение «Талибан» (запрещенная в РФ организация, признанная террористической) 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, государства эвакуировали своих дипломатов, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.

Политика,Видео,Ашраф Ахмадзай,Владимир Путин,Талибан,
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