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Ругавшаяся матом глава Минкультуры Крыма попала под следствие

Мария Иванова
19 минут назад

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении «следственных мероприятий» в отношении главы регионального министерства культуры Арины Новосельской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ругавшаяся матом чиновница из Крыма попала под следствие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аксенов заявил, что следственные мероприятия - часть «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней».

«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», - подчеркнул он.

Новосельская получила известность после того, как 11 марта во время выступления Аксенова не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно высказалась по поводу действий своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. После этого министр принесла извинения.

Аксенов тогда поручил провести служебное расследование, но подчеркнул, что увольнять Новосельскую не будет.

«Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», - подчеркнул он.

Политика,Арина Новосельская,Сергей Аксенов,Минкультуры,МВД,
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