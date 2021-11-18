Ругавшаяся матом чиновница из Крыма попала под следствие

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении «следственных мероприятий» в отношении главы регионального министерства культуры Арины Новосельской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Аксенов заявил, что следственные мероприятия - часть «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней».
«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», - подчеркнул он.
Новосельская получила известность после того, как 11 марта во время выступления Аксенова не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно высказалась по поводу действий своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. После этого министр принесла извинения.
Аксенов тогда поручил провести служебное расследование, но подчеркнул, что увольнять Новосельскую не будет.
«Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», - подчеркнул он.