Ругавшаяся матом чиновница из Крыма попала под следствие

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении «следственных мероприятий» в отношении главы регионального министерства культуры Арины Новосельской . Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», - подчеркнул он.

Новосельская получила известность после того, как 11 марта во время выступления Аксенова не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно высказалась по поводу действий своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. После этого министр принесла извинения.