Песков пожаловался на «истеричные публикации» Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на «истеричные публикации» западных СМИ. Так он прокомментировал обвинения в адрес РФ из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, сообщает URA.RU.

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«Сейчас Великобритания в последнее время [выдает] много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освящения событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Россия не ведет гибридных войн, в которых ее обвиняют. Он также обратился к западу с призывом перестать считать Россию виновницей всех проблем и обратиться к «первоисточникам проблем, которые душат Европу».

Ранее The Telegraph обвинил Россию в ведении гибридной войны. В доказательство этого тезиса автор публикации указал на то, что Белоруссия отправляет в атаку на польскую границу беженцев с Ближнего Востока, а Россия наращивает численность войск на восточной границе Украины.