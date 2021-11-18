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Песков пожаловался на «истеричные публикации» Запада

Елена Прошина
32 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на «истеричные публикации» западных СМИ. Так он прокомментировал обвинения в адрес РФ из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, сообщает URA.RU.

Песков пожаловался на «истеричные публикации» Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас Великобритания в последнее время [выдает] много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освящения событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Россия не ведет гибридных войн, в которых ее обвиняют. Он также обратился к западу с призывом перестать считать Россию виновницей всех проблем и обратиться к «первоисточникам проблем, которые душат Европу».

Ранее The Telegraph обвинил Россию в ведении гибридной войны. В доказательство этого тезиса автор публикации указал на то, что Белоруссия отправляет в атаку на польскую границу беженцев с Ближнего Востока, а Россия наращивает численность войск на восточной границе Украины.

Напомним, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября, когда тысячи беженцев пришли на пограничные территории с целью прорваться в Польшу, чтобы попасть в Европу. Страны Евросоюза считают виновным в миграционном кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,ЕС,РИА Ura.ru,Daily Telegraph,
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