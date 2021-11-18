Кремль ответил на статью о гибридной войне России

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о статье Bloomberg, в которой говорится, что Россия ведет гибридную войну, заметил, что в Британии много истеричных публикаций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, никаких гибридных войн страна не ведет, и Москва заинтересована в том, чтобы все в Европе опомнились и перестали считать ее виновницей всех бед.

«Сейчас в Великобритании в последнее время много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться. Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg описало пессимистичный и оптимистичный сценарии развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Автор статьи считает, что ситуация может произвести еще более отрицательный эффект на Евросоюз из-за согласованности действий между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В материале также отмечается, что ЕС и США олжны убедить Путина не делать ставку на «более широкий пожар» и отказаться от гибридной войны с Западом.