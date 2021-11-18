«Вчера прокуратура внесла преставление о снятии неприкосновенности [Рашкина]. Я не вижу никакого смысла в этом. Я приглашал Рашкина и спросил — было? Было. На охоту эту ездили? Ездили. Первый раз? Нет, регулярно. Принимали друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещенный период времени там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину — «тогда напиши заявление в Следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания». Никто не препятствует законному, полноценному расследованию. Никто не скрывается, никуда не бежит, никто не уклоняется», — сказал Зюганов.