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Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Германии и Франции

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Германии и Франции. Слова министра приводит РИА Новости.

Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД ФРГ и Франции
Фото: ReutersReuters

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, [президент РФ Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — заявил глава ведомства.

Политика,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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