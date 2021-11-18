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«Топите дом газетой»: Захарова отчитала издание Италии за нападки на РФ

Мария Иванова
1 час назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала статью главреда итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари. Журналист заявил, что зависимость ЕС от России вырастет с запуском «Северного потока-2», а Захарова предложила ему «топить дом газетой «Репубблика», если не нравится российский газ».

В своем материале Молинари связывает миграционный кризис на белорусско-польской границе и напряженность в Донбассе с планами России по запуску «Северного потока-2».

«Любопытно, как все это совпадает с предстоящим запуском «Северного потока-2», увеличивающим зависимость Европы от поставок российского газа, а также с враждебным настроем Москвы к достижению соглашений по климату…» - заявил он.

Захарова подчеркнула, что Италия получает от России до 20 млрд кубометров газа ежегодно.

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«Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов?» - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Захарова напомнила о выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20, в котором он заявил, что сейчас доля энергии от практически безуглеродных источников (АЭС, гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции) в России превышает 40 процентов, а с учетом природного газа – «самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов» – эта доля составляет 86 процентов. Путин назвал это одним из лучших показателей в мире.

«Кто дал Вам право оскорблять нашу страну смердящей клеветой? Гонитесь за сенсацией. У меня для Вас есть супер-эксклюзив. Напечатайте в Вашей газете одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет», - подчеркнула представитель МИД, обращаясь к Молинари.

Политика,Видео,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,ЕС,
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