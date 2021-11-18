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В ООН рассказали о правоте крымчан в 2014 году

Елена Прошина
44 минуты назад

Со временем подтвердилась правота жителей Крыма, проголосовавших в 2014 году на референдуме о присоединении полуострова к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Геннадия Кузьмина, который выступил на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.

В ООН рассказали о правоте крымчан в 2014 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «в отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке». Как сообщил дипломат, ссылаясь на данные Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, в Донбассе за прошедшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило около 6700.

Там зафиксированы разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры. «Смерть, разрушения, унижение — это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины», — сказал зампостпреда.

Как сообщалось ранее, Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, заявил американский обозреватель журнала National Анатоль Ливен. Как считает журналист, Крым стал для Украины такой же неразрешённой проблемой, как, например, Кашмир или Косово. Ливен пишет, что вопрос принадлежности полуострова либо тихо и спокойно предадут забвению, либо он решится, когда глобально изменится мир.

Политика,Геннадий Кузьмин,Генассамблея ООН,ООН,ОБСЕ,РИА Новости,
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