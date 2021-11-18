Угроза терроризма: Небензя обозначил новые вызовы в Афганистане

В Афганистане к предыдущим вызовам добавились новые, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при Организации объединенных наций Василия Небензю, который выступил на заседании Совбеза ООН.
По его словам, после 15 августа не произошло стабилизации в стране. До сих пор не создано мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства. «К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные, прежде всего с отсутствием международного признания», — сказал Небензя.
Он указал, что ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков. Также постпред заявил об угрозе террористов из Афганистана, а также наркотрафика, который распространяется на соседние страны.
Небензя отметил, что Москва по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.
При этом глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс сообщила, что ухудшение экономической ситуации в Афганистане может вызвать рост наркоторговли и торговли оружием. Причина тому — продолжающийся паралич банковского сектора.