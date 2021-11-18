Угроза терроризма: Небензя обозначил новые вызовы в Афганистане

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По его словам, после 15 августа не произошло стабилизации в стране. До сих пор не создано мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства. «К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные, прежде всего с отсутствием международного признания», — сказал Небензя.

Он указал, что ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков. Также постпред заявил об угрозе террористов из Афганистана, а также наркотрафика, который распространяется на соседние страны.

Небензя отметил, что Москва по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.