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Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане

Елена Прошина
10 минут назад

В Афганистане к предыдущим вызовам добавились новые, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при Организации объединенных наций Василия Небензю, который выступил на заседании Совбеза ООН.

Угроза терроризма: Небензя обозначил новые вызовы в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после 15 августа не произошло стабилизации в стране. До сих пор не создано мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства. «К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились вызовы, связанные, прежде всего с отсутствием международного признания», — сказал Небензя.

Он указал, что ключевой задачей все еще остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков. Также постпред заявил об угрозе террористов из Афганистана, а также наркотрафика, который распространяется на соседние страны.

Небензя отметил, что Москва по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, а также проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей.

При этом глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс сообщила, что ухудшение экономической ситуации в Афганистане может вызвать рост наркоторговли и торговли оружием. Причина тому — продолжающийся паралич банковского сектора.

Политика,Совбез ООН,ООН,РИА Новости,
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