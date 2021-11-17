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Захарова назвала виновника роста конфронтации в Европе

Lenta.ru
1 час назад

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала виновника роста конфронтации в Европе. Она написала в своем Telegram-канале, что в конфликтах виновны союзники НАТО.

Захарова назвала виновника роста конфронтации в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В очередной раз хочу обратить внимание на того, кто на самом деле является виновником роста конфронтации в Европе. Не Россия, а союзники по Североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте», — отметила Захарова.

Представитель МИД заявила, что именно блок «развалил ключевые элементы обеспечения евробезопасности», такие как Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН). Также, как отметила Захарова, союзники альянса девальвировали диалоговые механизмы с Россией.

«По вине альянса Совет Россия-НАТО превратился из площадки для консультаций, механизма выработки совместных решений, управления проектами сотрудничества в сцену для чтения политических нотаций. Последовательно и целеустремленно создавались неприемлемые условия для работы российских дипломатов», — подчеркнула она, добавив, что «натовцы» готовы заниматься всем чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения военно-политической напряженности.

Ранее в октябре Захарова заявила, что диалог между Кремлем и НАТО после высылки российских дипломатов из Брюсселя невозможен. Также она обвинила Североатлантический альянс в том, что своими действиями он похоронил Совет Россия-НАТО.

Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,
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