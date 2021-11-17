Опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

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«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», — говорится в сообщении.

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В своем первом письме, датированном 29 октября 2021 года, Лавров пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках «нормандского формата» по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины. «Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украины и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», — пишет Лавров и высылает российский проект «такого документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса».

В следующем письме от 6 ноября Лавров пишет, что получил послание коллег на предложения от 29 октября и разочарован им. В последнем письме, отправленном 16 ноября, глава МИД России отмечает, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта. «К сожалению, не стало исключением и ваше совместное заявление "В поддержку Украины", сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Д.Кулебой. В нем вы пригрозили нам некими "последствиями" ща якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского формата"», — пишет глава МИД России и отмечает, что вынужден пойти на нестандартный шаг — предать гласности переписку.