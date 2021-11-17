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Дело Рашкина: депутата захотели лишить неприкосновенности

Семён Капранов
42 минуты назад

В Госдуму поступило представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал Володин

В соответствии с Регламентом Госдумы в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора. Обсуждение, по словам спикера, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Вячеслав Володин уточнил, что при обсуждении представления Генпрокурора депутаты смогут задать вопросы, после чего будет принято решение.

В ночь на 29 октября в Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося внутри и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с ними находился депутат Госдумы Валерий Рашкин. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

В КПРФ оценили вероятность снятия неприкосновенности с Рашкина

Вариант снятия с депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности существует, но в нём нет необходимости. Об этом NEWS.ru заявили в аппарате фракции КПРФ, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что снять иммунитет с парламентария попросит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе визитов в Госдуму. Первый визит состоялся 16 ноября.

Ранее издания «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что генпрокурор совершит ряд визитов в парламент на этой неделе и в ходе одной из встреч будет ходатайствовать о лишении Рашкина депутатского иммунитета. В случае согласия парламентариев Следственный комитет сможет возбудить против члена КПРФ уголовное дело.

Мы не исключаем любых сценариев развития ситуации. В том числе снятия депутатской неприкосновенности с В. Ф. Рашкина. Хотя в этом нет никакой необходимости: он добровольно согласился на сотрудничество со следствием, — сказали в руководстве фракции.

Там призвали отталкиваться от реальной ситуации и фактов, а не от предположений и «странных предсказаний» анонимных источников.

В Саратовской области нашли ружьё, принадлежащее депутату Рашкину

Охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина найдены в Саратовской области на месте разделки туши убитого лося. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.

29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомoбиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.

Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, — говорится в сообщении.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехaл в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», гдe и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствовaния, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».

Рашкин подтвердил готовность работать со следствием из-за инцидента с лосем

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов сотрудничать со следствием из-за инцидента с лосем, которого обнаружили в багажнике его автомобиля. Об этом пишет «Интерфакс».

Он подтвердил, что направил письмо главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. По словам депутата, в случае его добровольного участия в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Вместе с тем секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко добавил, что в партийном руководстве обсудили ситуацию с делом о добыче лося.

«На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы», — подчеркнул он.

Рашкин прошел полиграф в связи с задержанием с тушей лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, в багажнике которого была обнаружена туша лося, прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою версию по инциденту с убитым животным. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, он специально это сделал, чтобы снять с себя обвинения. «Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — подчеркнул Рашкин. Он добавил, что заключение полиграфолога подтверждает тот факт, что сам депутат уверен в законности охоты на лося.

В КПРФ не исключили, что лось, в убийстве которого подозревают Рашкина, был подставным

Лося, тушу которого нашли в машине депутата от КПРФ Валерия Рашкина, могли заранее привезти в лес, чтобы подставить коммуниста. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента.

«Зашел в лес — и сразу лось! Если Леониду Ильичу Брежневу подводники цепляли на крючок селедку, когда он рыбной ловлей занимался, тут тоже могло быть много всего интересного и неинтересного», — отметил Синельщиков.

При этом он выразил уверенность, что за Рашкиным велось наблюдение с использованием «всех технических средств, которые есть у правоохранительных органов и военных».

«Его отслеживали, и вовсю отслеживали, и не с одной точки. И я даже думаю, что не одно ведомство отслеживало его действия в тот момент. Его везде фотографировали, снимали, записывали звук. И все это, видно, делалось весьма квалифицированно. То есть люди подготовленные, не кто попало, не как попало, не обыватели», — подчеркнул Синельщиков.

Он допустил, что объектом провокации мог стать сам депутат, а не КПРФ.

«Скорее, это не против партии — против партии надо было тогда уж заниматься не этим. Скорее всего, если уж эта ситуация каким-то образом задумана, придумана, каким-то образом какой-то спектакль был, то, конечно, против Рашкина, потому что он активный член партии. Кого-то не допустили до выборов, а кого-то решили выбить из этих рядов после выборов», — считает Синельщиков.

Зюганов опроверг сообщения о возможном исключении Рашкина из КПРФ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение депутата Госдумы Валерия Рашкина, в машине которого обнаружили мертвого лося, в случае признания его вины. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, это «старый информационный прием провокаторов». Зюганов добавил, что в партии есть специальная комиссия, которая рассмотрит данное дело, а также примет решение.

«Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», — уточнил лидер КПРФ.

Хинштейн: В действиях Рашкина очевиден состав уголовного преступления

Если бы депутат Госдумы Валерий Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в Telegram, что если бы Рашкин был единороссом, то его бы «не только уже исключили из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности».

«В действиях Рашкина – очевидны составы как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота»), так и административного правонарушения (ст. 12.26 КоАП – «Отказ от медосвидетельствования»). Но поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», – добавил он.

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