Дело Рашкина: депутата захотели лишить неприкосновенности

«В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал Володин

В соответствии с Регламентом Госдумы в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора. Обсуждение, по словам спикера, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Вячеслав Володин уточнил, что при обсуждении представления Генпрокурора депутаты смогут задать вопросы, после чего будет принято решение.

В ночь на 29 октября в Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося внутри и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с ними находился депутат Госдумы Валерий Рашкин. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Вариант снятия с депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности существует, но в нём нет необходимости. Об этом NEWS.ru заявили в аппарате фракции КПРФ, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что снять иммунитет с парламентария попросит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе визитов в Госдуму. Первый визит состоялся 16 ноября.

Ранее издания «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что генпрокурор совершит ряд визитов в парламент на этой неделе и в ходе одной из встреч будет ходатайствовать о лишении Рашкина депутатского иммунитета. В случае согласия парламентариев Следственный комитет сможет возбудить против члена КПРФ уголовное дело.

Мы не исключаем любых сценариев развития ситуации. В том числе снятия депутатской неприкосновенности с В. Ф. Рашкина. Хотя в этом нет никакой необходимости: он добровольно согласился на сотрудничество со следствием, — сказали в руководстве фракции.

Там призвали отталкиваться от реальной ситуации и фактов, а не от предположений и «странных предсказаний» анонимных источников.

Охотничье оружие и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина найдены в Саратовской области на месте разделки туши убитого лося. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.

29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомoбиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.

Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, — говорится в сообщении.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехaл в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», гдe и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствовaния, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов сотрудничать со следствием из-за инцидента с лосем, которого обнаружили в багажнике его автомобиля. Об этом пишет «Интерфакс».

Он подтвердил, что направил письмо главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. По словам депутата, в случае его добровольного участия в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Вместе с тем секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко добавил, что в партийном руководстве обсудили ситуацию с делом о добыче лося.

«На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы», — подчеркнул он.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, в багажнике которого была обнаружена туша лося, прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою версию по инциденту с убитым животным. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, он специально это сделал, чтобы снять с себя обвинения. «Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — подчеркнул Рашкин. Он добавил, что заключение полиграфолога подтверждает тот факт, что сам депутат уверен в законности охоты на лося.

Лося, тушу которого нашли в машине депутата от КПРФ Валерия Рашкина, могли заранее привезти в лес, чтобы подставить коммуниста. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента.

«Зашел в лес — и сразу лось! Если Леониду Ильичу Брежневу подводники цепляли на крючок селедку, когда он рыбной ловлей занимался, тут тоже могло быть много всего интересного и неинтересного», — отметил Синельщиков.

При этом он выразил уверенность, что за Рашкиным велось наблюдение с использованием «всех технических средств, которые есть у правоохранительных органов и военных».

«Его отслеживали, и вовсю отслеживали, и не с одной точки. И я даже думаю, что не одно ведомство отслеживало его действия в тот момент. Его везде фотографировали, снимали, записывали звук. И все это, видно, делалось весьма квалифицированно. То есть люди подготовленные, не кто попало, не как попало, не обыватели», — подчеркнул Синельщиков.

Он допустил, что объектом провокации мог стать сам депутат, а не КПРФ.

«Скорее, это не против партии — против партии надо было тогда уж заниматься не этим. Скорее всего, если уж эта ситуация каким-то образом задумана, придумана, каким-то образом какой-то спектакль был, то, конечно, против Рашкина, потому что он активный член партии. Кого-то не допустили до выборов, а кого-то решили выбить из этих рядов после выборов», — считает Синельщиков.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение депутата Госдумы Валерия Рашкина, в машине которого обнаружили мертвого лося, в случае признания его вины. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По его словам, это «старый информационный прием провокаторов». Зюганов добавил, что в партии есть специальная комиссия, которая рассмотрит данное дело, а также примет решение.

«Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», — уточнил лидер КПРФ.

Если бы депутат Госдумы Валерий Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в Telegram, что если бы Рашкин был единороссом, то его бы «не только уже исключили из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности».