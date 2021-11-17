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Поклонская предложила эксперимент депутатам Госдумы

Елена Прошина
57 минут назад

Посол РФ в Кабо-Верде и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, считает, что было бы интересно в виде эксперимента запретить переизбираться депутатом, которые не живут жизнью обычных людей, для которых они принимали законы. Об этом она сообщила в интервью «АиФ».

Поклонская предложила эксперимент депутатам Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я иногда думаю, что интересен был бы такой эксперимент: запретить переизбираться в новый созыв всем старым депутатам, если они не поживут жизнью обычных людей. Тех, для которых якобы принимали законы. Чтобы без особых статусов и высоких зарплат, бесплатного проезда и прочего», - сказал Поклонская.

Она подчеркнула, что уважительно относится к депутатской работе и не ставит ее под сомнение.

«Но такой эксперимент привел бы к тому, что люди по-другому воспринимали бы работу парламента. Да и сам парламент по-другому относился бы к тому, что из него идет в жизнь. Ведь если люди остаются на одних и тех же местах много созывов подряд, им и самим трудно развиваться. А без того, чтобы окунуться в обычную жизнь, они не могут прочувствовать, какой результат дают принятые ими законы», - пояснила дипломат.

Поклонская – экс-прокурор Республики Крым. С 2016 года была депутатом Госдумы РФ. С 13 октября 2021 года – посол РФ в Кабо-Верде.

Политика,Наталья Поклонская,Госдума,Аргументы и Факты,
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