Поклонская предложила эксперимент депутатам Госдумы

«Но такой эксперимент привел бы к тому, что люди по-другому воспринимали бы работу парламента. Да и сам парламент по-другому относился бы к тому, что из него идет в жизнь. Ведь если люди остаются на одних и тех же местах много созывов подряд, им и самим трудно развиваться. А без того, чтобы окунуться в обычную жизнь, они не могут прочувствовать, какой результат дают принятые ими законы», - пояснила дипломат.