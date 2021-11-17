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Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID

Вероника Полынина
29 минут назад

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19. Об этом он заявил на совещании по развитию генетических технологий после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает РИА «Новости».

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - отметил Путин.

В ходе доклада Анна Попова рассказала, что подписала постановление, согласно которому все пациенты с признаками ОРВИ будут обследоваться на коронавирус в обязательном порядке, чтобы «не упустить больных более опасной инфекцией».

Президент России поднимал вопрос сроков тестирования на COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда он обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он назвал установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов слишком долгим.

В настоящее время максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирусную инфекцию сократился с 48 до 24 часов. Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.

Политика,Анна Попова,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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