Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19. Об этом он заявил на совещании по развитию генетических технологий после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает РИА «Новости».
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - отметил Путин.
В ходе доклада Анна Попова рассказала, что подписала постановление, согласно которому все пациенты с признаками ОРВИ будут обследоваться на коронавирус в обязательном порядке, чтобы «не упустить больных более опасной инфекцией».
Президент России поднимал вопрос сроков тестирования на COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда он обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он назвал установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов слишком долгим.
В настоящее время максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирусную инфекцию сократился с 48 до 24 часов. Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.