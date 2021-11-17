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Лавров отчитал Запад за вмешательство в бизнес РФ

Мария Иванова
35 минут назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг обвинения Запада, заявляющего о давлении России на Молдавию в ситуации с газом. Об этом сообщает Russia Today.

Лавров отчитал Запад за вмешательство в бизнес РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуацию Лавров прокомментировал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

Кишинев и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.

В Министерстве инфраструктуры Молдавии заявили, что контракт продлевается с использованием предложенной Кишиневом формулы расчета цены. Поставки газа по новому документу начались 1 ноября.

На время переговоров о новом контракте «Газпром» продлевал договор с Молдавией на октябрь и начал поставлять в республику газ по рыночной цене - около $790 за тысячу кубометров. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну говорил, что в декабре стоимость газа для страны может упасть ниже $400.

Лавров отметил, что после позитивных договоренностей Москвы и Кишинева западные коллеги, включая «заметно активизировавшегося» главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, начали обвинять Россию в политическом давлении на Молдавию».

«Это не так, это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве», - подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, когда экономическим субъектам - в данном случае это «Молдовагаз» и «Газпром» - удается о чем-то договориться, значит, их устраивают условия соглашения.

«Кстати, ровно так прокомментировала договоренности 29 декабря госпожа [президент Молдавии] Майя Санду», - отметил Лавров.

Политика,Сергей Лавров,Газпром,МИД,ЕС,
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