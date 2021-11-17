Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID

Скорость тестирования на COVID-19 нужно увеличить. С таким требованием в ходе совещания по генетическим технологиям выступил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

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Отмечается, что глава государства потребовал это после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России.