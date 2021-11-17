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Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Lenta.ru
20 минут назад

Скорость тестирования на COVID-19 нужно увеличить. С таким требованием в ходе совещания по генетическим технологиям выступил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что глава государства потребовал это после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что нужно протестировать россиян на наличие антител для понимания реального уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

Политика,Анна Попова,Сергей Леонов,Владимир Путин,ЛДПР,Роспотребнадзор,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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