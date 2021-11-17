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Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина стремится саботировать минские договоренности и готова спровоцировать инциденты, в надежде, что Запад ей поможет.

Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Президент Украины Владимир] Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет", — объяснил министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Он подчеркнул, что "всякого рода страшилками" про российскую угрозу Украина, разрушая минские соглашения, "пользуется откровенным попустительством покровителей" в ряде европейских стран, кого они активно просят о содействии.

Лавров также назвал самопровозглашенные ЛНР и ДНР единственной стороной, которая готова исполнять договоренности "нормандской четверки".

В ходе той же пресс-конференции российский министр опроверг заявления западных коллег о политическом давления России на Молдавию в ходе переговоров по газу.

Зеленского призвали готовиться к войне с Россией

Ранее МИД Украины направил российским дипломатам ноту протеста из-за недавнего указа президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Политика,Остап Бендер,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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