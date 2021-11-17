Лавров сравнил Зеленского с Остапом Бендером

"[Президент Украины Владимир] Зеленский не прочь спровоцировать инциденты в Донбассе с расчетом на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет", — объяснил министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску.