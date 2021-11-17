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Путин назвал препятствие для появления новых лекарств в России

Lenta.ruиещё 3
55 минут назад

Появлению на рынке новых лекарственных препаратов мешает излишняя бюрократия в фармацевтической сфере. Такое препятствие для появления лекарств в России назвал президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в среду, 17 ноября. Его слова приводит ТАСС.

Путин назвал препятствие для появления новых лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент также отметил необходимость основательных исследований лекарств перед тем, как они поступят к массовому потребителю.

«Тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает», — подчеркнул глава государства.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 продвигаются позитивно. По его словам, в настоящее время нельзя обозначить конкретных сроков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что это нужно как для граждан ЕС, так и для россиян.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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