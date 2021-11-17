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В Госдуме ввели QR-коды на вход

Lenta.ru
10 минут назад

В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей, в том числе официальных представителей правительства России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

В Госдуме ввели QR-коды на вход
Фото: ТАССТАСС

По его словам, если у официального представителя кабмина, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, цифрового пропуска не будет, его не пустят в зал заседаний. Кроме того, правительству предложат отправить в палату другого представителя.

Вместе с тем спикер нижней палаты обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Государственную Думу законопроекты о QR-кодах для россиян. «Надо начинать с себя», — отметил Володин.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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