В Госдуме ввели QR-коды на вход

В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей, в том числе официальных представителей правительства России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
По его словам, если у официального представителя кабмина, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, цифрового пропуска не будет, его не пустят в зал заседаний. Кроме того, правительству предложат отправить в палату другого представителя.
Вместе с тем спикер нижней палаты обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Государственную Думу законопроекты о QR-кодах для россиян. «Надо начинать с себя», — отметил Володин.