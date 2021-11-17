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Патрушев не исключил возможный «катастрофический» сценарий в Афганистане

News.ru
1 час назад

События в Афганистане пойдут по катастрофическому сценарию, если талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) не удастся нормализовать ситуацию. Об этом на ежегодной встрече в Москве секретарей Советов безопасности стран СНГ заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Он также призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане, сообщает ТАСС.

Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка. <...> Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод, — заявилПатрушев.

Он считает, что важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для «необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Прежде всего Патрушев назвал такими попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне, заключил Патрушев.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как в районе Спингар провинции Нангархар произошёл взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли.

Также сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Политика,Видео,Николай Патрушев,Талибан,Сбербанк России,Исламское государство,ИТАР-ТАСС,
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