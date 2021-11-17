В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» в Белоруссии

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность препарата на уровне 96,3%. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Белоруссия, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что анализ проведён на основе полного курса вакцинации 1,2 млн человек.

В РФПИ добавили, что подробная статья об эффективности вакцины опубликована на медицинском портале MedRxiv.