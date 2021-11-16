В МИД заявили о нежелании РФ вступать в гонку вооружений в космосе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия считает важным как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.

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«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе», - сказано в ее комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.

По совам Захаровой, Россия с самого начала освоения космического пространства выдерживает последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и сохранение космоса для мирных целей.

«Основа для такой работы - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», - указала Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что предлагаемая РФ договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений.

Российские военные 15 ноября успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.