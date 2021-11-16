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Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами

Российская Газета
1 час назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 16 ноября, что Польша в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе нарушает нормы международного гуманитарного права.

Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Белоруссия - это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают", - отметил министр.

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Лавров подчеркнул, что он очень надеется, что "здравый смысл на той стороны границы, на польской стороне границы, возобладает". Пока же, по его словам, "Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение".

При этом Москва, подчеркнул он, делает все возможное для урегулирования кризиса.

"Мы делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать, к президенту Путину обращались представители ряда стран Евросоюза, включая Германию, Францию. К нам адресуются просьбы оказать содействие, и мы такое содействие готовы оказать", рассказал он.

Кроме того, министр назвал "ложью" заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

"При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу - "за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", подчеркнул он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва добивается решения ситуации с журналистами телеканала RT France, корреспондентом Давидом Калифу и оператором Жорди Демори, которые были задержаны полицией Подляского воеводства за нахождение в приграничной зоне, где введено чрезвычайное положение.

"Журналисты CNN, BBС, других западных изданий и ТВ - они работают на белорусской стороне и высказывают серьезное непонимание того, что на польскую сторону их просто не пускают. Ваших коллег из RT France, как вы знаете, задержали, выписали штрафы. Мы добиваемся немедленного прекращения этого произвола".

Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,Russia Today,CNN,
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