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Лавров назвал обвинения президента Литвы в адрес РФ ложью

Елена Прошина
1 час назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал лживыми слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров назвал обвинения президента Литвы в адрес РФ ложью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", - заявил глава МИД на пресс-конференции.

15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, что беженцы с Ближнего Востока попадают в Белоруссию через Москву.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву", — подчеркнул Науседа.

После этого, по словам литовского президента, беженцы следуют в Минск. Никакими доказательствами свои слова политик не сопроводил.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать содействие в разрешении миграционного кризиса, однако главным условием является прямой диалог между Евросоюзом и Белоруссией.

Политика,Сергей Лавров,МИД,ЕС,
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