Лавров назвал обвинения президента Литвы в адрес РФ ложью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал лживыми слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.
"При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", - заявил глава МИД на пресс-конференции.
15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, что беженцы с Ближнего Востока попадают в Белоруссию через Москву.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву", — подчеркнул Науседа.
После этого, по словам литовского президента, беженцы следуют в Минск. Никакими доказательствами свои слова политик не сопроводил.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать содействие в разрешении миграционного кризиса, однако главным условием является прямой диалог между Евросоюзом и Белоруссией.