Лавров назвал обвинения президента Литвы в адрес РФ ложью

"При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", - заявил глава МИД на пресс-конференции.