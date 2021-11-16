Мэра российского города оштрафовали за нарушение COVID-правил

Мэра города Сосьва Свердловской области Геннадия Макарова оштрафовали на 10 000 рублей за нарушение правил борьбы с коронавирусом.

Фото: Администрация Сосьвинского городского округа Администрация Сосьвинского городского округа

Как отметило местное издание «ПроСосьву», чиновник пришёл на заседание городской думы без медицинской маски. Чиновник пояснил, что маска у него была, но он приспустил её, чтобы попить воды.

Всего с начала пандемии в посёлке выявили менее 300 случаев заболевания COVID-19.

«Я решил попить водички, в это время меня кто-то сфотографировал. Кто именно — мне неизвестно, я даже не видел этой фотографии», — пояснил Макаров.

По его словам, затем фотографию передали в полицию, а уже потом в суд. Макаров добавил, что судья его доводы не принял.

Чиновник ещё не определился, будет ли обжаловать это решение.

По данным на 15 ноября с начала пандемии в посёлке городского типа Сосьва зарегистрировали 268 заболевших COVID-19. По данным федерального оперштаба, всего в Свердловской области зарегистрировали 168 302 случая заражения, выздоровели 149 517 человек, умерли 7 917.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%. Ранее стало известно, что только в режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на жителей Свердловской области составили почти 2000 протоколов за нарушение масочного режима и отсутствие QR-кодов при посещении общественных мест.