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Экс-депутаты Госдумы засели в служебных квартирах

Мария Иванова
9 минут назад

Девять экс-депутатов Госдумы до сих пор не покинули служебное жилье. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые были на заседании Совета Госдумы и обсуждали этот вопрос.

Экс-депутаты Госдумы засели в служебных квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из собеседников газеты заявил, что депутаты до сих пор занимают госквартиры «по неуважительным причинам».

«Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», - сказал он.

Также в Думе выяснили, что в 17 служебных квартирах переизбравшихся депутатов живут их родственники – родители и дети с семьями. В нескольких квартирах расположились помощники депутатов со своими родственниками.

«Прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», - подчеркнул источник издания.

По данным «Ведомостей», на заседании 15 ноября спикер Думы Вячеслав Володин призвал руководителей фракций повлиять на экс-депутатов, до сих пор не освободивших жилье. Также он попросил фракции решить вопрос с квартирами, которые не используются самими депутатами.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. 12 октября Госдума нового, восьмого созыва провела свое первое пленарное заседание.

На заседании 20 октября Володин уже просил экс-депутатов освободить квартиры.

Бывшие парламентарии могут пользоваться госквартирами в течение месяца после окончания срока их полномочий. Новые депутаты, приехавшие из регионов, могут ждать служебных квартир в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельные номера в гостиницах.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Ведомости,
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