Путин утвердил изменения состава президимуа Госсовета

Президент России Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Сооветствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.
В новый состав Госсовета вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и еще семь человек.
Из государственной структуры распоряжением исключены десять человек, среди которых Игорь Кобзев, Михаил Развожаев и Александр Цыбульский.
Согласно документу, изменения вступают в силу в понедельник, 15 ноября.
Госсовет обновлялся в прошлом году 21 декабря. Тогда Владимир Путин утвердил состав органа, который он возглавил. В Государственный совет вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совфеда, а также лидеры парламентских партий и чиновники.
Ранее президент Путин отменил Указ Бориса Ельцина. В документе от 1993 года отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны.