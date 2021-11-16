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Путин утвердил изменения состава президимуа Госсовета

Lenta.ru
27 минут назад

Президент России Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Сооветствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовых актов.

Путин утвердил изменения состава президимуа Госсовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новый состав Госсовета вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и еще семь человек.

Из государственной структуры распоряжением исключены десять человек, среди которых Игорь Кобзев, Михаил Развожаев и Александр Цыбульский.

Согласно документу, изменения вступают в силу в понедельник, 15 ноября.

Госсовет обновлялся в прошлом году 21 декабря. Тогда Владимир Путин утвердил состав органа, который он возглавил. В Государственный совет вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совфеда, а также лидеры парламентских партий и чиновники.

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Ранее президент Путин отменил Указ Бориса Ельцина. В документе от 1993 года отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны.

Политика,Игорь Кобзев,Александр Цыбульский,Михаил Развожаев,Владимир Якушев,Борис Ельцин,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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