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Володин потребовал выселить из служебных квартир оставшихся экс-депутатов

News.ruиещё 1
1 час назад

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин потребовал выселить девять оставшихся бывших депутатов Госдумы из служебных квартир. По его словам, они до сих пор не съехали из представленного им жилья без уважительных причин, пишут «Ведомости».

Володин потребовал выселить из служебных квартир экс-депутатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В некоторых таких квартирах живут помощники и родственники депутатов, сообщил изданию неназванный собеседник, рассказавший о требовании Володина.

По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов, — приводит газета слова знакомого с ситуацией человека.

Владимир Володин, в свою очередь, призвал фракции решить вопрос с жильём, которое не используется членами нижней палаты. Спикер оставил список тех, кто ещё не покинул служебные квартиры, и тех, кто не проживает в государственных апартаментах. Председатель Госдумы не стал уточнять фамилии провинившихся, а лишь назвал фракции, к которым они принадлежат — это «Единая Россия» и ЛДПР.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете ГД заявил, что депутаты Госдумы предыдущего созыва, приехавшие на службу из регионов, должны покинуть московские служебные квартиры.

Политика,Владимир Володин,Вячеслав Володин,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,Ведомости,
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