Путин и Макрон провели телефонные переговоры

«В данном контексте Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, повышающих напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Кроме того президент РФ акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта».