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Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Елена Прошина
30 минут назад

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках беседы лидеры стран обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон провели телефонные переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности Путин и Макрон затронули во время разговора миграционный кризис, сложившийся на границе Белоруссии.

«Президент России привлек внимание французского коллеги к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с Александром Лукашенко, Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также лидеры стран высказали неудовлетворение в связи с отсутствием «подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта, и даже его ухудшения».

«В данном контексте Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, повышающих напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Кроме того президент РФ акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта».

Также Путин и Макрон обсудили положение дел в нагорно-карабахском урегулировании, международную конференцию по Ливии и ситуацию в Мали.

Политика,Эммануэль Макрон,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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