Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках беседы лидеры стран обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности Путин и Макрон затронули во время разговора миграционный кризис, сложившийся на границе Белоруссии.
«Президент России привлек внимание французского коллеги к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с Александром Лукашенко, Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — говорится в сообщении.
Также лидеры стран высказали неудовлетворение в связи с отсутствием «подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта, и даже его ухудшения».
«В данном контексте Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, повышающих напряженность в отношениях между Россией и НАТО. Кроме того президент РФ акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, о чем свидетельствует недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта».
Также Путин и Макрон обсудили положение дел в нагорно-карабахском урегулировании, международную конференцию по Ливии и ситуацию в Мали.