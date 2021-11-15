В Совфеде назвали условие вхождения Донбасса в состав России

«Даже бывший президент Украины Леонид Кучма говорил, что первые годы газ на Украину поставлялся по цене чая. И то же было со всем топливом, в том числе, для атомных электростанций, — напомнил сенатор. — Такая доля нашей страны — мы очень многим помогаем, надеясь на ответное доброе отношение. К сожалению, так получается не всегда. Сейчас, например, Россия много и активно помогает Сирии, денег за это не просит. Мы помогаем просто потому, что обездоленные народы надо защищать».