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В Совфеде назвали условие вхождения Донбасса в состав России

Lenta.ru
47 минут назад

Дальнейшая территориальная принадлежность Донбасса, его статус, возможное вхождение в состав РФ зависит исключительно от воли народа, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру». Россия, по его словам, держит долгую паузу, помогая гуманитарно, но не провоцируя ситуацию, давая возможность гражданам самостоятельно решить свои внутренние вопросы в верном, по их мнению, ключе.

В Совфеде назвали условие вхождения Донбасса в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цеков считает, что Россия в мировой политике давно избрала для себя роль государства, которое помогает. И речь не только о Донбассе: аналогичная помощь, по его словам, оказывалась все годы независимости Украины, точно так же страна в настоящее время помогает и Сирии.

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«Даже бывший президент Украины Леонид Кучма говорил, что первые годы газ на Украину поставлялся по цене чая. И то же было со всем топливом, в том числе, для атомных электростанций, — напомнил сенатор. — Такая доля нашей страны — мы очень многим помогаем, надеясь на ответное доброе отношение. К сожалению, так получается не всегда. Сейчас, например, Россия много и активно помогает Сирии, денег за это не просит. Мы помогаем просто потому, что обездоленные народы надо защищать».

Воля народа

Донбассу, как полагает политик, Россия помогает ровно по той же причине — потому что в 2014 году началось уничтожение жителей региона, а страна не смогла закрыть на это глаза.

«Мы оказываем гуманитарную помощь, помогли в документальном обеспечении, решении статусных вопросов, признали их документы, гражданство, документы на автотранспорт. Даже начали в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство, в результате чего сейчас на территории проживает порядка 600 тысяч наших соотечественников. То есть, мы делаем все для того, чтобы помочь региону. Но дальнейший его статус будет определяться не желанием России, а исключительно желанием самого народа Донбасса», — подчеркнул Цеков.

По его словам, на Западе многие хотели бы от России более жестких мер и решений в этом направлении. Но страна держит долгую паузу, не провоцируя ситуацию, надеясь, что она созреет сама и позволит решить вопрос по справедливости, по воле граждан.

«Надо понимать, что это долгий путь. Проблема не имеет здесь быстрого решения. Но, если Украина начнет проявлять агрессию, начнет боевые действия, возможно все. Крым, например, мечтал о воссоединении с Россией многие десятилетия — и я могу об этом говорить, как бывший украинский депутат. Мы мечтали об этом. И это произошло. Но для Донбасса, конечно, счастья и мира хотелось бы побыстрее», — заключил политик.

29 сентября главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе.

Политика,Армия,Сергей Цеков,Леонид Кучма,Совет Федерации,Lenta.ru,
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