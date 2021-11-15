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Мишустин озвучил поручения по вакцинации от COVID-19 в регионах

Елена Прошина
18 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил глава российских регионов взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса, пишет Ura.ru.

Мишустин озвучил поручения по вакцинации от COVID-19 в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поручаю главам регионов взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса, а также ускорить ее темпы», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе коронавирусом, трансляция которого вел телеканал «Россия 24».

Он также отметил, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 49%. При этом, по его словам, есть регионы, где недостаточны темпы вакцинации.

Несмотря на то, что в некоторых регионах темпы роста заболеваемости коронавирусом удалось снизить, Мишустин оценил ситуацию в стране как напряженную. Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжить работу с региональными властями, оказывая им «максимальную поддержку, особенно тем, где наиболее сложная ситуация», пишет ТАСС.

Политика,Михаил Мишустин,Анна Попова,Роспотребнадзор,РИА Ura.ru,ИТАР-ТАСС,
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