Мишустин: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

"В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней", - сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. В других субъектах Федерации по-прежнему много заболевших.

По словам Мишустина, большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, - это те, кто не прошел вакцинацию. "Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, - заверил глава кабмина. - Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой". Это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей, добавил премьер.