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Серийный вор попытался засудить Жириновского

Мария Иванова
1 час назад

Житель Чебоксар, осужденный за серию краж, попытался получить от лидера ЛДПР Владимира Жириновского компенсацию за отказ в помощи. Об этом рассказал Telegram-канал Life.

Серийный вор попытался засудить Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в 2013 году мужчина получил пять лет колонии за 35 эпизодов краж. Он не признал вину и пытался доказать, что улики по его делу сфальсифицировали, но в судах ему не поверили.

Позже мужчина обратился в приемную лидера ЛДПР с жалобой но полицейских, но в помощи ему отказали. После этого он обратился в Пресненский суд Москвы и потребовал от Жириновского компенсацию морального ущерба в сто тысяч рублей. Однако суд его иск не принял.

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Ранее в США мужчина подал в суд на пиццерию, которую сам же пытался ограбить. Найджел Сайкс проник в ресторан через черный ход и потребовал от сотрудников деньги, угрожая им оружием. Сотрудники пиццерии схватили Сайкса, обезвредили и вызвали полицию.

Позже Сайкс подал на них в суд за «чрезмерно агрессивные действия». Мужчина заявил, что в результате получил травмы и потребовал от сотрудников ресторана компенсацию в 260 тысяч долларов. Также Сайкс пожаловался на полицейских, заявив, что они без причины применили электрошокеры и лишили его доступа к медицинской помощи.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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