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«Ваш ход, Ангела»: Скабеева оценила «троллинг» от Лукашенко

Елена Прошина
48 минут назад

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала «троллинг» от президента Белоруссии Александра Лукашенко в сторону исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. На видеозаписи, которую выложила в своем Telegram-канале Скабеева, лидер предлагает решить проблему с мигрантами силами Белоруссии.

«Ваш ход, Ангела»: Скабеева оценила «троллинг» от Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованной видеозаписи Лукашенко заявил, что если польская сторона не может предоставить гуманитарный коридор мигрантам, то Белоруссия может своими силами переправить их в Германию, с помощью самолетов «Белавиа».

«Очень крутая идея. Ваш ход, Ангела», — подписала публикацию телеведущая, отметив, что таким образом президент Белоруссии «троллит» Меркель.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые попытались проникнуть в страну чтобы добраться до Германии, однако их попытку пресекли пограничники. Польша стянула к границе военных и спецтехнику, а беженцы разбили лагерь — ежедневно в него стекаются новые мигранты.

Сейчас по оценкам Варшавы на границе находятся 4-5 тыс. беженцев, а всего в Белоруссию прибыли от 15 до 20 тыс. человек, которые намерены попасть в страны Европы.

Политика,Ольга Скабеева,Александр Лукашенко,ЕС,
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