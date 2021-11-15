«Ваш ход, Ангела»: Скабеева оценила «троллинг» от Лукашенко

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала «троллинг» от президента Белоруссии Александра Лукашенко в сторону исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. На видеозаписи, которую выложила в своем Telegram-канале Скабеева, лидер предлагает решить проблему с мигрантами силами Белоруссии.
В опубликованной видеозаписи Лукашенко заявил, что если польская сторона не может предоставить гуманитарный коридор мигрантам, то Белоруссия может своими силами переправить их в Германию, с помощью самолетов «Белавиа».
«Очень крутая идея. Ваш ход, Ангела», — подписала публикацию телеведущая, отметив, что таким образом президент Белоруссии «троллит» Меркель.
Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые попытались проникнуть в страну чтобы добраться до Германии, однако их попытку пресекли пограничники. Польша стянула к границе военных и спецтехнику, а беженцы разбили лагерь — ежедневно в него стекаются новые мигранты.
Сейчас по оценкам Варшавы на границе находятся 4-5 тыс. беженцев, а всего в Белоруссию прибыли от 15 до 20 тыс. человек, которые намерены попасть в страны Европы.