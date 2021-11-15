Путин отменил указ Ельцина

Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно информации, содержащейся в документе, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, по которому отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Такое решение было принято в ходе изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Сейчас вся территория Карелии относится либо к районам Крайнего Севера, либо к местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Отмененный указ относился именно к последней категории территорий.

Помимо этого, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Ранее 8 ноября российский президент подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране.