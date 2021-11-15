Кремль внес ясность в вопрос с введением QR-кодов регионами

Введение QR-кодов российскими регионами подтверждает актуальность регулирования данной сферы. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что над законопроектами работает правительство, поэтому подробности необходимо узнавать там. Кроме того, уточнил Песков, работа в парламенте над проектами только начинается.

По словам пресс-секретаря главы государства, введение цифровых пропусков говорит об актуальности и неизбежности принятия таких мер на федеральном уровне.