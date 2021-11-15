Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Лидеры России и Египта провели телефонный разговор. Особое внимание Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси уделили торгово-экономическим связям, прежде всего, реализации крупных совместных проектов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Прежде всего это строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Президент Египта выразил признательность за результативную совместную работу по обеспечению авиационной безопасности в египетских аэропортах. Напомним, что с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между двумя странами.