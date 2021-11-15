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Президенты России и Египта обсудили АЭС и авиабезопасность

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Лидеры России и Египта провели телефонный разговор. Особое внимание Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси уделили торгово-экономическим связям, прежде всего, реализации крупных совместных проектов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего это строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Президент Египта выразил признательность за результативную совместную работу по обеспечению авиационной безопасности в египетских аэропортах. Напомним, что с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между двумя странами.

Также Путин и Сиси отметили важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки, и условились продолжить личные контакты.

Политика,абдель ас-сиси,Владимир Путин,
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