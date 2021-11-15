Кремль заступился за Лукашенко

Неверно возлагать всю вину в ситуации с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польши на белорусского лидера Александра Лукашенко. Таким образом за президента заступился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, в целом миграционный кризис, возникший между государствами, также не создается Лукашенко.

«Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, хотят получить убежище в Европе, им не дают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами мигрантов принимали», — пояснил пресс-секретарь.

14 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.