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Кремль заступился за Лукашенко

Lenta.ru
26 минут назад

Неверно возлагать всю вину в ситуации с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Польши на белорусского лидера Александра Лукашенко. Таким образом за президента заступился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль заступился за Лукашенко
Фото: Shamil Zhumatov / ReutersShamil Zhumatov / Reuters

По его словам, в целом миграционный кризис, возникший между государствами, также не создается Лукашенко.

«Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, хотят получить убежище в Европе, им не дают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами мигрантов принимали», — пояснил пресс-секретарь.

14 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Политика,Збигнев Рау,Энтони Блинкен,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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